Atlus eröffnet Teaser-Webseite zu Persona 5 S

Atlus hat eine Teaser-Webseite zum Projekt Persona 5 S eröffnet. Auf der Seite seht ihr eine Calling Card mit dem Hinweis, dass eine weitere Information am 25. April erfolgen wird. Der Quelltext enthält eine versteckte Botschaft.

Calling Card 25. April 2019 Wir zeigen euch neue Phantomdiebe, welche die Erkenntnisse der Welt auf den Kopf stellen werden. Wir werden von Stimmen angezogen, die nach Zufriedenheit suchen. In der Halle Ryougoku Kokugikan werden wir abermals eure Herzen stehlen. Von den Phantomdieben

Der 25. April ist der zweite Tag des Konzertes „Persona Super Live P-Sound Street 2019: Welcome to No. Q Theater!“, das in der Halle Ryougoku Kokugikan in Tokio gespielt wird. Neue Informationen zu Persona 5: The Royal werden bereits einen Tag vorher verkündet.

