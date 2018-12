Steins;Gate: Logo zum 10. Geburtstag der Serie

Bildmaterial: Steins;Gate, 5pb. / Chiyomaru Studio

5pb. hat ein Logo zu Steins;Gate veröffentlicht, um den kommenden 10. Geburtstag der Visual-Novel-Serie zu feiern. In Japan wurde der erste Ableger der Reihe am 15. Oktober 2009 für Xbox 360 veröffentlicht. Der letzte Neuzugang ist Steins;Gate Elite. Seit dem 20. September ist der Titel in Japan für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich. In Europa und Nordamerika erscheint die Visual Novel am 19. Februar 2019 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs.

Über Steins,Gate Elite

Kannst du den Verlauf des Schicksals ändern und die Personen retten, die dir nahestehen? Steins;Gate ist eine Visual Novel, die sich mit der Thematik Zeitreisen befasst. Die Geschichte handelt von einer Gruppe aus jungen Wissenschaftlern, die ein Prinzip entdecken, das Reisen durch die Zeit ermöglicht. Ihre Forschungen betreiben sie bis zur äußersten Grenze. Schon nach einer kurzen Zeit wird die Organisation SERN auf diese Menschen aufmerksam. Nun beginnt ein tödlicher Kampf gegen diese Einheit. Haben die jungen Leute eine Chance gegen diesen Konzern und können sie den Verlauf des Schicksals verändern?

Die Visual Novel besitzt interaktive Elemente, die durch ein Telefon übertragen werden. Du entscheidest, ob du einen Anruf entgegennimmst und in welcher Form du auf eine Nachricht antwortest. Es gibt verschiedene Enden und eine spannende Geschichte zu entdecken, die eine Lesezeit von 30 bis 50 Stunden umfasst.

Steins;Gate Elite wird als „komplett animiertes Adventure“ beschrieben und soll sich vom traditionellen Stil der Serie deutlich unterscheiden. Für die Programmierung hat man jede Sekunde der Animeserie, die aus 24 Folgen besteht, aufgenommen und neue Routen, die man nicht aus dem Anime kennt, eingefügt.

via Gematsu