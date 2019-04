Deutsche Verkaufscharts: Es wird tropisch und bunt an der Spitze der Games-Charts

Bildmaterial: Yoshi’s Crafted World, Nintendo / Good-Feel

Diktator einer Bananenrepublik – das ist der Traum vieler PC-Spieler. In den deutschen PC-Games-Charts steigt Tropico 6 auf dem ersten Platz ein. An der Spitze der PS4- und Xbox-One-Charts spielen die Diktatoren aber keine große Rolle. Konsolenspieler bleiben bei Sekiro: Shadows Die Twice (jeweils Platz 1) und The Division 2 (jeweils Platz 2).

Generation Zero gelingt der 10. Platz in den PC-Charts sowie Platz 5 in den PS4-Charts. In den Nintendo-Switch-Charts hüpft naturgemäß Yoshi’s Crafted World auf den ersten Platz, dahinter fährt Mario Kart 8 Deluxe aufs Podium. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Selects siegt erneut in den 3DS-Charts.

via GfK