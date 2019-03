Ys IX: Die ersten Details über die Welt und die Monstren

Bildmaterial: Ys IX: Monstrum Nox, Falcom

Falcom hat die offizielle japanische Webseite zu Ys IX: Monstrum Nox eröffnet und versorgt uns mit neuen Details, Bildern und Videos über das kommende Action-RPG. Heute erfahrt ihr mehr über die Stadt Baldeux und über die Macht der Monstren. Dazu werden die Charaktere White Cat und Hawk vorgestellt.

Prolog

Ich wurde jemand anderes als ich es bin.

Hattest du jemals diese Art von einem Traum?

In diesem Traum denke ich über mich nach. Bin ich es oder bin ich es nicht?

Sind Träume die Wirklichkeit oder ist die Realität ein Traum? Ich habe eine schrecklich einfache Antwort erhalten.

„Was es auch immer ist, es ist in Ordnung“.

-Ein Auszug aus Baldeux`s Zelle

Die Gefängnisstadt Baldeux

Eine der Hauptstädte in Gllia Eldlingen, einer Provinz des Reiches Romun, die im Nordosten der Halbinsel Esterior liegt. Die Stadt ist als Gefängnisstadt bekannt, weil sich an diesem Ort ein riesiges Gefängnis befindet. Dicke Burgmauern und ein Burggraben umgeben die Zellen und die Überreste der ehemaligen Festung sind heute noch in der Stadt sichtbar. Baldeux ist gleichzeitig ein wichtiger Knotenpunkt für die Transporte in dieser Gegend. Man findet außerdem viele Hotels, Bars und Geschäfte für Reisende und für den Handel. In den letzten Jahren wurden Einrichtungen für die Öffentlichkeit gebaut. Hierzu gehören ein Theater und eine Badeanstalt.

Seit kurzer Zeit sorgen Monstren für Probleme in der Stadt.

Die Monstren

Dazu gehören geheimnisvolle Leute, die übernatürliche Kräfte besitzen. Sie scheinen keinen Anführer zu haben. Einige von ihnen helfen arme Menschen, während andere Gesetzlose sind und Menschen auf der Straße töten. Die Wahrheit der Situation ist nicht einfach zu verstehen. Diese Menschen werden aufgrund ihrer geheimnisvollen Kräfte und ihrer ungewöhnlichen Kleidung als „Monstren“ bezeichnet und von den Einwohnern von Baldeux gefürchtet.

Das Gefängnis

Das Gefängnis von Baldeux befindet sich tief in der Stadt und ist der größte Kerker des Reiches Romun. Ursprünglich war diese Anlage eine Festung, die dazu diente, um die Staatsgrenze zu schützen, aber dann wurde es umfassend rekonstruiert und wird nun als Gefängnis verwendet. Der einzige Eingang ist eine Zugbrücke, die sich an der Vorderseite befindet. Eine Flucht ist durch die Lage fast unmöglich, da der Komplex von einer steilen Felswand und tiefen Wassergräben umgeben wird.

Charaktere

White Cat

Eine galante Diebin, die Geld und Güter von reichen Menschen stiehlt, um es den Leuten zu geben, die in den Slums leben. Sie gehört zu den Monstren und spricht häufig mit den Bewohnern der Stadt. Sie hebt sich durch ihre flinken und auffälligen Auftritte aus der Menge hervor. Mit ihrem flexiblen und katzenartigen Körper ist sie auf schnelle Angriffe spezialisiert.

Hawk

Ein Monstrum, das sich selbst als „Heaven’s Justice“ bezeichnet und Leute in der Stadt tötet. Er hat schlechte Trinkgewohnheiten und bereitet sich dadurch oftmals Schwierigkeiten. Unter den Monstren, die sich in Baldeux aufhalten, zeigt Hawk die geringste Kooperation und auch die anderen Monstren haben mit seinem Verhalten ein Problem.

System

Heavens Run

Eine übernatürliche Fähigkeit, die es dem Verwender ermöglicht, an der vertikalen Oberfläche einer Wand in die Höhe zu gelangen. In einigen Verliesen und Gebieten werden sich durch diese Art der Fortbewegung neue Routen eröffnen. Innerhalb der Stadt wird man durch diese Verwendung besondere Entdeckungen machen.

Hunter Glide

Eine übernatürliche Fähigkeit, bei der sich riesige Flügel entfalten und dem Verwender die Möglichkeit geben, über einen längeren Zeitraum zu gleiten. Nutzt man als Startpunkt einen erhöhten Punkt, legt man eine beträchtliche Entfernung zurück. Kämpfe sollte man in dieser Form vermeiden, aber die Technik eignet sich dazu, einen Schleichangriff aus der Luft auszuführen.

Ys IX: Monstrum Nox soll in Japan im Herbst für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu