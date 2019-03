Sega enthüllt Sega Mega Drive Mini für eine weltweite Veröffentlichung im September 2019

By

Bildmaterial: Sega Mega Drive Mini, Sega

Auch die Firma Sega wird in naher Zukunft eine Mini-Konsole auf dem Markt bringen. Es handelt sich um die Konsole Sega Mega Drive Mini (in Nordamerika Sega Genesis Mini), die am 19. September weltweit erscheinen soll.

Die normale Version kostet etwa 70 US-Dollar, während die Edition mit zwei Controllern circa 90 US-Dollar kosten soll. Im Paket befinden sich 40 Spiele, die je nach Region (Europa, Japan und Nordamerika) unterschiedlich ausfallen werden. Sega hat bereits 10 Titel der japanischen Fassung verraten: