Deutsche Verkaufscharts: Sekiro entehrt The Division 2

Bildmaterial: Sekiro: Shadows Die Twice, Activision / FromSoftware

Nach seiner Entehrung kennt der einarmige Wolf nur einen Weg: den an die Spitze der deutschen Verkaufscharts. Dort wiederum entehrt er The Division 2, das schon wieder Platz machen muss. Sekiro: Shadows Die Twice über nimmt die Spitze der deutschen PS4- und Xbox-One-Charts, jeweils gefolgt von The Division 2.

Zumindest die PC-Krone kann The Division 2 behaupten. Dort landet das Spiel vor Die Sims 4. Unverändert zeigen sich die Spitzen der Nintendo-Switch- und 3DS-Charts. New Super Mario Bros. U Deluxe landet erneut vor Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo erneut vor Pokemon Ultramond.

via GfK