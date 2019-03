Yo-kai Watch 4 erscheint am 6. Juni in Japan für Switch

By

Bildmaterial: Yo-kai Watch 4, Level 5, Nintendo

Das von Level 5 Studios entwickelte Yo-kai Watch 4 wird am 6. Juni 2019 für Nintendo Switch in Japan erscheinen. Dies verrät uns nun die neueste Ausgabe des monatlich in Japan erscheinenden CoroCoro-Comic-Magazins. Die limitierte Erstauflage wird außerdem einen Kristall Yo-kai Ark enthalten.

Neues Feature: Yo-ki

Die vor allem in Japan sehr erfolgreiche Yo-kai-Watch-Reihe geht nun mittlerweile in die vierte Runde und führt das altbewährte Spielprinzip gekonnt fort, führt dabei aber dennoch ein neues und nicht unbedeutendes Feature ein: das Yo-ki. Ein neues Kampfsystem, das nun auch Menschen in den Kampf mit den Yo-kai einbindet. Diese Kämpfen mit Hilfe der sogenannten Yo-kai-Watch und werden daher „Watcher“ genannt.

Yo-kai Watch 4 wird am 6. Juni 2019 exklusiv für Nintendo Switch in Japan erscheinen.

via Gematsu