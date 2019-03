Unheard: Das Audio-Crime-Scene-Detective Spiel erscheint am 29. März für PCs via Steam

By

Bildmaterial: Unheard, NEXT Studio

Wie der chinesische Entwickler und Publisher NEXT Studio nun ankündigte, soll das Audio-Crime-Scene-Detective-Game Unheard am 29. März 2019 für PCs via Steam erscheinen.

In Unheard übernehmt ihr die Rolle eines Ermittlers, der Mordfälle mit Hilfe seines Gehörs und Verstands lösen muss. Der Spieler muss anhand verschiedener Stimmen, Gespräche und Geräusche aus der Vergangenheit Rückschlüsse auf den Tathergang schließen und die Fälle auf diese Weise lösen.

Alles wird über Geräusche „dargestellt“

Jeder Gedanke, jede Bewegung und jedes Gespräch der Verdächtigen wird ausschließlich über den Sound „dargestellt“ und kann so analysiert und zu einem großen Ganzen zusammengesetzt werden, um letztendlich die Täter zu überführen und hinter das Geheimnis dieser mysteriösen Mordfälle zu kommen. Jede eurer Aktionen und Entscheidungen hat Einfluss auf die Story und ändert somit den Ablauf und das Ende des Spiels.

Unheard soll am 29. März 2019 für PCs via Steam erscheinen. Eine PlayStation-4-Version wurde bereits im August 2018 auf der ChinaJoy 2018 gezeigt, allerdings wurde noch kein Releasedatum für diese Version genannt.

via Gematsu