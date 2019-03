Umihara Kawase Fresh! wird mit Demo, neuem Trailer und einigen Screenshots versorgt

Bildmaterial: Umihara Kawase Fresh!, Success Corporation, Nicalis / Studio Saizensen

Durch ein Update der offiziellen Seite veröffentlichte Success Corporation eine Menge neuer Informationen zu Umihara Kawase Fresh!. So können sich Fans des Spiels auf eine Demo, einen neuen Trailer, der die “Mid-Layer”-Welt näher zeigt, und einige Screenshots freuen. Die Demo wird es exklusiv in Japan ab dem 28. März geben und kann im Nintendo eShop heruntergeladen werden.

Die “Mid-Layer”-Welt kann über Lenchs Aufzug betreten werden. Dort treffen Spieler ab und zu Camper an, die die Welt besuchen. Aber neben den Campern hat die Welt noch andere Dinge zu bieten.

Der dritte und letzte Teil der Reihe namens Sayonara Umihara Kawase erschien für mehrere Plattformen 2014 auch im Westen. Umihara Kawase ist ein Action-Sidescroller, in dem ihr die namensgebende Protagonistin steuert. Sie ist in einer Welt voller Fische und Vögel gelandet und der Spieler nutzt ein elastisches Seil, um die Level zu absolvieren. Ein wesentliches Gameplay-Element der Serie.

Umihara Kawase Fresh! erscheint am 25. April in Japan für Nintendo Switch. In Europa und Nordamerika erscheint der Titel am 9. Juli.

via Gematsu