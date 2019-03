Jikkyou Powerful Pro Baseball erscheint am 27. Juni in Japan für Nintendo Switch

Bildmaterial: Jikkyou Powerful Pro Baseball, Konami

Nachdem Jikkyou Powerful Pro Baseball bereits vergangenes Jahr für PlayStation 4 und PS Vita in Japan erschien, wurde schon vor wenigen Wochen eine Switch-Version des Chibi-Baseball-Spiels angekündigt. Nun versorgt Publisher Konami alle wartenden Fans mit dem finalen Erscheinungsdatum.

Demnach erscheint die Switch-Fassung am 27. Juni 2019 in Japan. Die „First Print“-Kopien werden eine amiibo-Karte namens “Pawapuro-kun” enthalten. Innerhalb des Spiels kann die amiibo-Karte den Spieler täglich mit Trainingsitems versorgen, die im „Treasure“-Modus benutzt werden können. Zudem können Items gelagert werden, die im selben Modus beim Spielen mit Freunden erhalten werden.

Die Baseball-Saison 2019 als Grundlage

Insgesamt können bis zu vier Spieler kompetitiv sowie kooperativ zusammen spielen. Als Modi werden neben dem „Treasure“-Modus auch der „Pennant“-Modus sowie der „Home Run Attack“-Modus zur Verfügung stehen. In „Treasure“ müsst ihr ein starkes Team zusammenstellen, während ihr euch in „Pennant“ eurem favorisierten Baseballteam annehmt und versucht, das beste Team in ganz Japan zu werden. „Home Run Attack“ ist ein reiner Singleplayer-Modus, in dem ihr versucht, die besten High-Scores zu erzielen.

via Gematsu