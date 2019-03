Dragon Star Varnir erscheint erst im Sommer im Westen – zwei CG-Sequenzen „leicht verändert“

By

Die Veröffentlichung des eigentlich für Frühjahr geplanten Dragon Star Varnir im Westen verschiebt sich auf den Sommer. Dafür veröffentlichte Idea Factory International den Opening-Movie zum Spiel und veröffentlichte einige neue Informationen. Zudem gab man – wie auch zuletzt – zumindest ganz grobe Einblicke in vorgenommene Korrekturen in der westlichen Version. So wurden für den Release des PS4-Spiels im Westen „zwei CG-Sequenzen leicht verändert“.