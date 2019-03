The Legend of Zelda: Findiger Fan entwirft Logos der 3D-Zelda-Spiele im GameBoy-2D-Stil

By

Bildmaterial: The Legend of Zelda, Nintendo / Strime32

Der Reddit-Nutzer Strime32 zeigt seine Liebe zu The Legend of Zelda auf kreative Art. Er hat sich sechs Spiele der Serie ausgesucht und deren Startbildschirm im GameBoy-Stil entworfen.

Um genau zu sein handelt es sich bei den Spielen um Ocarina Of Time (N64, 3DS), Majora’s Mask (N64, 3DS), Wind Waker (Game Cube, Wii U), Twilight Princess (GameCube, Wii, Wii U), Skyward Sword (Wii) und Breath Of The Wild (Switch). Die von Strime32 entworfenen Startbildschirme fangen den Charme alter GameBoy-Spiele ein und bleiben gleichzeitig dem Stil der 3D-Originale treu. Tolle Arbeit, oder?

Nintendo hat zuletzt ähnliche Idee, nur anders herum und ein wenig umfangreicher. Im letzten Nintendo Direct vom 13. Februar kündigte der Entwickler ein Remake zu Zelda: Link’s Awakening an, welches 1993 erstmals für Game Boy erschienen ist. Die Neuauflage soll noch 2019 für Nintendo Switch erscheinen.

via NintendoSoup