Star Ocean Fes 2019 für den 25. Mai angekündigt

By

Bildmaterial: Star Ocean Fes 2019, Square Enix

Square Enix bucht einmal mehr das große Amphitheater in Maihama, um die Star Ocean Fes 2019 gebührend zu feiern. Am 25. Mai ist es so weit. Fans können sich unter anderem auf Live-Auftritte ihrer Lieblings-Synchronsprecher und auf ein Konzert von Serienkomponist Motoi Sakuraba freuen. Vor Ort gibt es noch einige spezielle Überraschungen. Neues Merchandise und ein ganz besonderes Menü stehen zum Kauf und Verzehr bereit.

Please be excited

Hauptattraktion wird sicherlich Star Ocean: Anamnesis sein. Das Mobile-Spiel, welches vor nicht allzu langer Zeit im Westen erschien, feierte bis heute große Erfolge und konnte die Reihe, nach dem kontroversen Star Ocean: Integrity and Faithlessness, vor Schlimmerem bewahren. Selbstverständlich können Fans dennoch auf neue Informationen, andere Projekte betreffend, hoffen.

Produzent Kobayashi bat die Fans, die sich von der letzten Star Ocean Fes mehr erhofft hatten, „deswegen bitte noch ein wenig länger zu warten“. Ob das dieses Jahr wieder der Fall sein wird, sehen wir in knapp zwei Monaten. Was sind eure Wünsche für dieses Festival? Ports alter Teile? Remaster für Nintendo Switch? Oder gar ein komplett neues Star Ocean für die aktuelle oder kommende Konsolen-Generation?

Hier könnt ihr noch einmal einen Blick auf die offizielle Website der Star Ocean Fes 2019 und unseren Test zum letzten Teil der Reihe werfen: Star Ocean: Integrity and Faithlessness.

via Gematsu