The Snack World: Spiel und Anime erhalten englische Version durch die Lokalisierungsfirma 3 Beep

Bildmaterial: The Snack World, Level-5

Die Lokalisierungsfirma 3 Beep hat Arbeiten an einer englischen Version von The Snack World von Level-5 angekündigt. Dies bezieht sich sowohl auf das Spiel als auch auf die Fernsehserie, welche 50 Folgen umfasst. Das Spiel ist als The Snack World: Trejarers für Nintendo 3DS im August 2017 und als The Snack World: Trejarers Gold für Nintendo Switch im April 2018 in Japan veröffentlicht worden. Zu den Plattformen für die lokalisierte Version äußerte man sich noch nicht.

The Snack World: Trejarers Gold

In diesem Spiel kreiert ihr einen eigenen Trejarer nach euren Wünschen und reist mit euren Verbündeten durch den unbekannten Kontinent. An eurer Seite befindet sich ebenfalls Chup, den man aus dem Anime kennt. Um behaglich durch die Welt zu kommen, braucht ihr Jaras, kleine Schlüsselanhänger-ähnliche Items, die ihr bei euch tragt. Seid ihr in einen Kampf verwickelt, verwandeln sich die Jaras in eine passende Kampfausrüstung.

Hier könnt ihr euch nochmals den alten japanischen Launchtrailer für Nintendo Switch ansehen!

via Gematsu