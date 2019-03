Neuer „Detective Gameplay“-Trailer zu The Sinking City für PS4, Xbox One und PCs veröffentlicht

Bildmaterial: The Sinking City, Bigben Interactive / Frogwares

Zusammen haben Publisher Bigben Interactive und Entwickler Frogwares einen neuen Trailer zum Horror-Adventure The Sinking City veröffentlicht. In diesem wird neues Gameplaymaterial gezeigt, das die investigativen Arbeiten näher in den Fokus rückt.

The Sinking City spielt in den 1920er-Jahren und ist inspiriert von den Werken H.P. Lovecrafts. In einer offenen Spielwelt übernehmen Spieler die Rolle von Charles Reed, einem Privatdetektiv. Er ist gerade in Oakmont, Massachusetts, angekommen, um herauszufinden, was die Stadt und den Verstand ihrer Bewohner in Besitz genommen hat.

Was zeichnet die Detektivarbeit aus?

Für die Detektivarbeiten stehen nur Reeds Beobachtungsfähigkeiten und sein Notebook zur Verfügung. So müssen Tatorte erkundet, Informationen gesammelt und die Einwohner befragt werden. Dabei hilft Reeds Fähigkeit, die Vergangenheit und somit das geschehene Verbrechen erneut zu durchleben.

Getroffene Entscheidungen können nicht mehr rückgängig gemacht werden, das Spiel gibt zu keiner Zeit einen Hinweis, ob der Spieler der richtigen Fährte folgt. Somit sollten Hypothesen gut durchdacht sein, indem genug Hinweise gesammelt und deren Gemeinsamkeiten herausgefunden werden.

The Sinking City erscheint am 21. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

via Gematsu