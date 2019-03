PlayStation Plus: Im April mit The Surge und Conan Exiles

Bildmaterial: PlayStation Plus, Sony



Es ist wieder soweit, Sony hat endlich die neuen PlayStation-Plus-Spiele für April 2019 angekündigt. Diesen Monat warten demnach The Surge vom deutschen Entwickler Deck13 und Conan Exiles auf euch. Für PS3 und PS Vita gibt’s keine Spiele mehr: seit März 2019 wurden diese Plattformen ersatzlos gestrichen. Das kleinere Angebot soll laut Sony jedoch durch besseren Service ausgeglichen werden.

Wie von PlayStation Plus gewohnt, sollen die neuen kostenlosen Spiele ab dem ersten Dienstag des neuen Monats (am 2. April 2019) für alle PS-Plus-Abonnenten verfügbar sein. Die aktuellen Titel für März werden nur noch für wenige Tage zur Verfügung stehen, wer diese also noch nicht in seinem Konto „aktiviert“ hat, sollte das bei Bedarf schnell noch nachholen.

The Surge: Alternative zu Dark Souls, Bloodborne und Sekiro

Bei The Surge welches vom aus Frankfurt am Main stammenden Entwickler Deck13 entwickelt wurde, handelt es sich um ein Spiel in bester Soulsborne-Tradition. Das heißt, ihr erstellt euch einen Charakter eurer Wahl, wählt eine Attributs-Klasse und macht euch fortan auf die beschwerliche Reise durch eine dystopische Zukunft voller Gefahren. The Surge spielt sich wie ein Titel der Soulsborne-Reihe und nimmt sich daher auch beim Schwierigkeitsgrad nicht zurück. Man sollte also kein Problem damit haben, regelmäßig das virtuelle Zeitliche zu segnen.

Die Besonderheit liegt jedoch beim Kampfsystem von The Surge, da der Spieler hier gezielt die einzelnen Körperteile bzw. Schwachstellen des Gegners anvisieren und angreifen kann, um sich so einen entscheidenden Vorteil im Kampf zu verschaffen. So kann man zum Beispiel den verstärkten mechanischen Arm des Gegners abtrennen und diesen dann selbst im Kampf gegen den Gegner einsetzen. So hebt sich das Kampfsystem doch ein wenig vom typischen Soulsborne-Prinzip ab und bringt somit etwas frischen Wind in die gewohnte Spielmechanik. The Surge ist also vor allem für Fans der Souls-Reihe, Bloodborne und Sekiro einen Blick wert.

Conan Exiles: Barbaren-Survival-Action vom Feinsten



Bei Conan Exiles handelt es sich um ein Survival-Action-Spiel vom Entwickler Funcom, bei dem ihr in die Rolle eines von euch selbst erstellten Charakters schlüpft und ums blanke Überleben in einer wüstenartigen Welt kämpfen müsst. Dabei müsst ihr es nicht nur mit gewöhnlichen Gegnern und der erbarmungslosen Natur aufnehmen, auch menschliche Spieler gehören zu euren Feinden und machen euch das Überleben in dieser tödlichen Umgebung schwer.

Conan Exiles bietet außerdem ein ausgeklügeltes Crafting-System, welches es dem Spieler ermöglicht, allerlei Materialien und Gegenstände abzubauen und zu verwerten, um somit neue nützliche Gegenstände herzustellen, welche einem das Leben in der Wildnis etwas erleichtern sollen. Ebenso bietet das Spiel ein Level-System, mit welchem man seinen erstellten Charakter ganz nach seinen Wünschen aufleveln und anpassen kann. Conan Exiles kann sowohl Solo oder aber auch im Multiplayermodus gespielt werden.

via PlayStation Blog