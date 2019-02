PlayStation Plus im März mit Call of Duty und The Witness – und erstmals ohne PS3- und PS-Vita-Games

Bildmaterial: The Witness,

Sony hat das Line-up für PlayStation Plus im März vorgestellt. Abonennten des kostenpflichtigen Dienstes erhalten Call of Duty: Modern Warfare Remastered sowie das First-Person-Rätselspiel The Witness von Jonathan Blow zum Download. PS3- und PS-Vita-Nutzer gucken erstmals in die Röhre. Dass diese Plattformen nicht mehr bedient werden, steht aber schon lange fest.

Diese PS-Plus-Games gibt es ab dem 5. März:

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

The Witness

Noch bis zum 4. März könnt ihr euch das Februar-Line-Up sichern:

Hitman – The Complete First Season (PS4)

For Honor (PS4)

Divekick – PS3 (Cross Buy mit PS Vita)

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots – PS3

Gunhouse – PS Vita

Rogue Aces – PS Vita (Cross Buy mit PS4)

Die PS-Plus-Games im März im Video: