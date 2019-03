Our World is Ended: PQube verschiebt das Weltende

Bildmaterial: Our World is Ended, 5pb., PQube / Red Entertainment

PQube hat das Veröffentlichungsdatum der Visual Novel Our World is Ended nach hinten verschoben. Der Titel sollte am 22. März in Europa für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs erscheinen. Nun wird der Titel hierzulande erst am 18. April für Nintendo Switch und PlayStation 4 in digitaler sowie physischer Form veröffentlicht. Nordamerika ist ebenfalls von einer Verschiebung betroffen. Allerdings müssen sich die Käufer der nordamerikanischen Nintendo-Switch-Version bis zum 7. Mai gedulden.

In Japan ist der Titel, der dort unter dem Namen Judgement 7: Our World is Ended bekannt ist, seit November 2017 für PlayStation Vita erhältlich. Die aktuellen Plattformen bekommen das Videospiel in einer erweiterten Form spendiert.

Dabei wurde auch etwa 30% mehr Umfang in das Spiel gelegt um die Story zu erweitern. Außerdem wurde eine Post-Game-Story mit neuen Charakteren hinzugefügt, welche vom Umfang her ungefähr fünf Kapiteln der Hauptgeschichte entsprechen soll.

Programmierung von Dämonen

Der Titel erzählt die Geschichte des siebenköpfigen Videospiel-Entwicklerteams „Judgement 7“ in Asakusa, die mit ihren Kreationen die Videospielindustrie auf den Kopf stellen wollen. Während sie an einem RPG arbeiten, läuft aber etwas gehörig schief: Der Programmierer Sekai Owari entwickelt versehentlich ein Dämonen-Programm, das die Realität verändern kann. Plötzlich wird das ambitionierte Projekt der jungen Entwickler Wirklichkeit und die Welt rast einem dunklen Ende entgegen…

Was zuerst wie ein wahr gewordener Traum klingt, wird für die Mitglieder von „Judgement 7“ schnell zu einem Albtraum. Durch das Programm gelangen virtuelle Landschaften, Charaktere und Kreaturen aus Videospielen in die Wirklichkeit.

Wenn Reiji innerhalb der Handlung nervös wird, aktiviert sich das S.O.S-System. Dabei werden seine Emotionen in Textform auf dem Bildschirm abgebildet, bevor sie verschwinden. Durch eine schnelle Reaktion könnt ihr in diesen Momenten den Ausgang der Dialoge beeinflussen. Insgesamt erwarten euch über 40 Stunden Spielzeit.

via Pressemeldung