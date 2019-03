Die Neuerscheinungen im März 2019

Bildmaterial: Devil May Cry 5, Capcom

Gerade noch haben wir den Jahreswechsel gefeiert, heute sind wir schon in den März gerutscht. Und der beginnt gleich mit zwei Highlights. Heute sind Dark Souls Trilogy und Dead or Alive 6 erschienen. Und in feiner Regelmäßigkeit hält der März weitere interessante Spiele für euch bereit. Left Alive von Square Enix erscheint schon nächste Woche, ebenso wie Devil May Cry 5.

Nach einer kleinen Verschnaufpause warten zur Monatsmitte One Piece: World Seeker sowie The Caligula Effect: Overdose auf euch. Und in der letzten Woche nimmt der März nochmal richtig Fahrt auf. Sekiro: Shadows Die Twice von FromSoftware, Yoshi’s Crafted World und Spielesammlungen wie die Danganronpa Trilogy oder Kingdom Hearts: The Story So Far warten auf euch.

Wir wollen wissen: Was sind eure Must-Haves im März?

Unsere Auswahl der Veröffentlichungen im März 2019: