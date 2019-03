PS Vita: Die Produktion in Japan ist offiziell beendet

Bildmaterial: PlayStation Vita, Sony

Es hatte sich bereits abgezeichnet: Sony Interactive Entertainment Japan Asia hat nun offiziell die Produktion der PlayStation Vita in Japan beendet. Laut der ofiziellen, japanischen Website wurde nun die Lieferung der einzigen beiden letzten Modelle auf der Website gestoppt. Damit geht vorerst die Ära der Sony-Handhelds zu Ende, denn ein Nachfolger ist nicht in Sicht.

Die PS Vita wurde erstmals im Dezember 2011 verkauft. Trotz beachtlicher Verkaufszahlen in Japan kam der Handheld im Westen nie richtig an. Doch besonders Fans japanischer Spiele dürften viel Freude mit dem Gerät gehabt haben – oder haben sie noch immmer. Was sind eure Lieblingsspiele für PS Vita und eure Erinnerungen an den Handheld?

via Gematsu