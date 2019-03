One Piece World Seeker: Neuer Fotomodus und weitere Extras mit dem kostenlosen April-Update

Bildmaterial: One Piece: World Seeker, Ganbarion / Bandai Namco



Der Publisher Bandai Namco hat nun einen 32-Sekunden-langen Trailer zum neuen Fotomodus von One Piece: World Seeker veröffentlicht. Der Fotomodus soll Teil des neuen kostenlosen Updates werden, welches im April veröffentlicht wird.

Das neue Update wird außerdem den Raid-Suit für Luffy, weitere Spielmodi wie zum Beispiel den Time-Attack-Modus und neue Boss-Varianten bieten. Zu letzteren zählen stärkere und veränderte Bosse, die neue Moves beherrschen.

One Piece: World Seeker ist ein Action-Adventure-Game, welches auf der weltweit erfolgreichen Manga- und Animeserie One Piece basiert. One Piece: World Seeker ist außerdem das erste Open-World-Spiel im One Piece-Universum.

Ihr schlüpft in die Rolle von Luffy, dem Kapitän der Strohhutbande und könnt die Welt von „Jail Island“, welches sich in der „Neuen Welt“ befindet, völlig frei erkunden und unter anderem natürlich auch waghalsige Kämpfe mit gefährlichen Gegnern bestreiten. Im Spiel trefft ihr unter anderem auf die komplette Strohhutbanden-Crew.

One Piece: World Seeker ist weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich.

via Gematsu