Octopath Traveler: Konzert für Japan angekündigt

Bildmaterial: Octopath Traveler, Square Enix / Acquire Studios

Der japanische Publisher Square Enix kündigte nun ein Octopath-Traveler-Konzert für Sommer 2019 an. Das Konzert soll ausschließlich in Japan stattfinden. Nähere Details wurden allerdings noch nicht genannt. Das erste offizielle Artwork zum kommenden Octopath-Traveler-Konzert wurde aber bereits veröffentlicht und kann nachfolgend bestaunt werden:

Apropos Artworks. Auf dem offiziellen Twitter-Account veröffentlichte man zwei weitere davon anlässlich des japanischen White Day. Am „White Day“ revanchieren sich die japanischen Männer mit kleinen oder großen Geschenken für die Geschenke, die sie zum Valentinstag erhalten haben.

Dies geschieht normalerweise in Form von Süßwaren, Schokolade oder anderen kleinen Geschenken. Bei Paaren können die Geschenke jedoch auch deutlich wertvoller ausfallen, wie zum Beispiel Schmuck. Der Name „White Day“ kommt vor allem daher, dass an diesem Tag verstärkt auf weiße Süßwaren und Schokolade gesetzt wird, da die Farbe Weiß in Japan für Glück steht. Der „White Day“ ist mittlerweile fester Bestandteil der japanischen Kultur.

via NintendoSoup