Back 4 Blood: Entwickler von Left 4 Dead kündigt Koop-Zombie-Shooter für Konsolen und PCs an

Bildmaterial: Turtle Rock Studios / Warner Bros.

Warner Bros. und Left-4-Dead-Entwickler Turtle Rock Studios (ehemals Valve South) haben heute Back 4 Blood angekündigt, mit dem man das Koop-Phänomen wieder aufleben lassen will. Back 4 Blood wird als „originaler Premiumtitel“ entworfen und soll alle Merkmale vereinen, die den Koop-Zombie-Shooter so erfolgreich machten.

Natürlich mit neuen Funktionen und hochmoderner Technologie. Wie genau das aussehen wird, das zeigt man heute aber noch nicht. Stattdessen gibt es viele Worte. Einige der wichtigsten Fanfragen beantwortet der Entwickler zudem in einem FAQ.

„Wir freuen uns sehr darüber, mit dem tollen Team von Turtle Rock Studios an Back 4 Blood zusammenzuarbeiten, um das Co-Op-Zombie-Genre mit innovativen Mehrspieler-Gameplay auf die nächste Stufe zu bringen“, sagt David Haddad, President, Warner Bros. Interactive Entertainment. „Das talentierte Team bei Turtle Rock entwickelt bereits seit langer Zeit fantastische Spiele und das ist eine großartige Möglichkeit, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ein neues Spieluniversum zu schaffen, das speziell für die große Co-Op-Zombie-Community geschaffen wurde.“

„Man kann nicht oft genug betonen, was das für eine großartige Möglichkeit ist. Wir kehren zurück zu einem Genre, das seine Geburtsstunde in unserem Studio hatte – mit mehr als zehn Jahren an Erfahrung und Zombie-Ideen in unseren Köpfen,“ sagt Chris Ashton, Mitbegründer und Design Director, Turtle Rock Studios. „Wir haben außerdem einige der besten Teamkameraden in diesem Bereich bei WBIE, die unseren Entwicklungsprozess verstehen und für die ebenfalls die Spieler an erster Stelle stehen. Wir freuen uns sehr, dieses Spiel ankündigen zu können, sodass wir uns sofort mit der Community austauschen dürfen.“

„Wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus. Unser Ziel ist es alles, was wir gelernt haben, mitzunehmen und weiter nach vorne zu gehen. Wir wissen, dass das eine große Aufgabe ist,“ sagt Phil Robb, Mitbegründer und Creative Director, Turtle Rock Studios. „Wir vergrößern unser Team erheblich, da wir vor dem größten Projekt der Geschichte des Studios stehen. Wir wissen, dass dieser Titel etwas Besonderes sein muss und genau das möchten wir auch erreichen.“