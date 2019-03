Erster DLC zu Travis Strikes Again: No More Heroes

By

Vor einigen Tagen erschien der erste DLC zu Travis Strikes Again: No More Heroes, welches exklusiv für Nintendo Switch erhältlich ist. Der DLC, der den sperrigen Titel „Vol. 1: Black Dandelion“ trägt, steht ab sofort im Nintendos eShop zum Download bereit. Er ist Teil des Season-Pass, den ihr für 9,99 Euro erwerben könnt.

Folgende Inhalte bringt der DLC mit sich:

Shinobu als spielbaren Charakter

zwei neue Skills speziell für Shinobu

das „Badman Strikes Back“-Textadventure

Der Season-Pass wird neben diesem ersten DLC auch noch den DLC „Bubblegum Fatale“ bieten.

