Neuer Trailer stellt Final-Fantasy-Klassiker für 2019 vor

Bildmaterial: Final Fantasy IX, Square Enix

In diesem Jahr wird Square Enix eine ganze Reihe von Final-Fantasy-Spielen für Nintendo Switch veröffentlichen, aber auch für andere Konsolen und PCs. Mehrere Titel sind bereits angekündigt, einige sogar bereits erhältlich. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Was hilft: der neue Übersichtstrailer von Square Enix.

Final Fantasy IX ist bereits für Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht worden und war schon zurvor für zahlreiche Plattformen erhältlich. Final Fantasy VII folgt am 26. März 2019 für beide Systeme. Final Fantasy X / X-2 HD Remaster erscheinen dann am 16. April für Switch und Xbox One, für Switch sogar im Handel*. Es folgt Final Fantasy XII: The Zodiac Age für Switch und Xbox One, das ebenfalls für Switch eine Handelsversion spendiert bekommt*.

Final Fantasy Crystal Chronicles wird in der Remastered Edition noch in diesem Jahr für Nintendo Switch und PlayStation 4 neu aufgelegt. Auch der Wii-Klassiker Chocobo’s Mystery Dungeon bekommt eine Neuauflage, die „Every Buddy!“-Edition für Nintendo Switch und PS4. Auch hier steht der Release am 20. März unmittelbar bevor.

Final-Fantasy-Klassiker im Jahr 2019