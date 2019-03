By

Am 11. März wird der Publisher NIS America über eine Liveausstrahlung die Ergebnisse des Presse-Events 2019 verkünden. Neben neuen Ankündigungen gibt es Nachrichten von den japanischen Entwicklern. Das dazugehörige Presse-Event findet bereits am 8. März statt. Allerdings dürfen die Informationen erst am 11. März nach der Ausstrahlung weitergegeben werden.

