Mistover erscheint in diesem Sommer für Switch und PCs

Bildmaterial: Mistover, Krafton Game Union

Das koreanische Entwicklerstudio Krafton Game Union gab nun bekannt, dass sein rundenbasiertes Rollenspiel Mistover noch im Sommer dieses Jahres für Switch via Nintendo eShop und PCs via Steam erscheinen soll. Spieler, die sich vorab von dem Titel überzeugen wollen, haben die Chance, ihn auf der PAX East 2019 in Boston anzuspielen.

Das Erscheinen des Vortex, der Säule der Verzweiflung, brachte viele schreckliche Kreaturen hervor, die die Welt auf brutalste Weise brandschatzten. Die wehrlose Menschheit befand sich kurz vor dem Aussterben, als ein Wunder geschah und die Kreaturen so plötzlich verschwanden, wie sie auftauchten.

Um einer erneuten Invasion entgegenzusteuern, gründeten die Menschen die „Corps“, eine Gruppe, die in den Vortex reist, um die Geheimnisse hinter den Vorfällen zu enthüllen. Als Spieler muss man sich dabei ständig mit dem Konflikt zwischen „Zufriedenheit“ und „Gier“ auseinandersetzen, zudem ist die Reise durch eine begrenzte Sicht durch den Nebel behindert.

Features von Mistover

Insgesamt erwarten den Spieler 40 Stunden in fünf verschiedenen Arealen. Da sich der Aufbau der Dungeons ständig ändert, solltet ihr in den rundenbasierten Kämpfen eure Fähigkeiten effektiv nutzen, als Vorbereitung eure Ausrüstung upgraden und eine geeignete Formation ausklügeln. Jedes Gruppenmitglied besitzt nur ein Leben, also gebt Acht auf dieses. Insgesamt können acht unterschiedliche Corps-Klassen in Kämpfen eingesetzt werden.

via Gematsu