Launch-Trailer zu One Piece World Seeker veröffentlicht

Bildmaterial: One Piece World Seeker, Bandai Namco / Ganbarion

In wenigen Tagen ist es so weit, dann begeben sich die Strohhutpiraten in ein neues Abenteuer in One Piece World Seeker. Passend zu diesem Anlass hat Publisher Bandai Namco den Launch-Trailer veröffentlicht. In diesem sind einige Szenen aus dem Spiel zu sehen, die diverse Charaktere aus dem One-Piece-Universum zeigen und einen Einblick in die Story geben.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Ruffy und können seine Gomu Gomu no Mi (Gum-Gum-Frucht) nutzen, um die Insel zu erforschen. Neben der Kraft der Teufelsfrucht, die schnelleres Reisen ermöglicht, sind weitere Haki verfügbar: Das Kenbunshoku-Haki (Beobachtungs-Haki), um die Gegner aus weiter Ferne aufzuspüren und das Busoshoku-Haki (Rüstungs-Haki), um Ruffys Angriffe noch vernichtender zu machen. Von der Vinsmoke-Familie bis zum Vizeadmiral Smoker und seiner Crew versuchen alle, Ruffy aufzuhalten.

One Piece World Seeker* erscheint am 14. März 2019 in Japan für PlayStation 4. In Nordamerika und Europa erscheint der Titel zwar erst am 15. März 2019, dafür aber als PlayStation-4-, Xbox-One- und PC-Version.

via Gematsu