Power Rangers: Battle for Grid erscheint am 26. März 2019 für Xbox und Nintendo Switch weltweit

Vor zwei Monaten hat der Entwickler nWay zusammen mit Hasbro und Lionsgate das Fighting-Game Power Rangers: Battle for the Grid angekündigt. Nun hat man bekannt gegeben, dass das Spiel digital für Xbox One und Nintendo Switch am 26. März weltweit erscheint, zwei Tage später folgt die PlayStation-4-Version in Europa und weitere fünf Tage müssen die Amerikaner warten. Im kommenden Jahr folgt dann schlussendlich die PC-Version. Unterstützt werden die Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch.

Wenige Kämpfer für kleines Geld

Die Standard-Edition bietet insgesamt nur neun Charaktere und schlägt dabei mit 19,99 US-Dollar zu Buche, für 39,99 US-Dollar gibt es die Collector’s Edition mit dem Season-One-Pass. Dieser enthält drei zusätzliche Kämpfer mit der entsprechenden Story im Arcade-Modus und einen neuen Skin.

Zusätzlich gibt es in der Sonderedition die beiden Skins für Lord Drakkon Evo II und Pink Ranger. Vorbesteller beider Editionen freuen sich zusätzlich über den Skin für Green Ranger V2 und ein digitales Kunstbuch.

Hier noch einmal der Gameplay-Trailer, der alle Kämpfer vorstellt:

