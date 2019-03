Japanische Verkaufscharts: Dead or Alive 6 schlägt sich an die Spitze, Left Alive auf Rang 5

Bildmaterial: Dead or Alive 6, Koei Tecmo / Team Ninja

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 25. Februar bis zum 3. März 2019 schlägt sich Dead or Alive 6 an die Spitze. Mit Left Alive 5 gibt es einen weiteren Neueinsteiger in den Top 5. Beide Spiele erzielen aber keine absoluten Verkaufswerte, die aufhorchen ließen. Bleibt der Blick zur Hardware. Dort legt Nintendo Switch weiter zu, PlayStation 4 mit einigem Abstand zum Erstplatzierten ebenfalls.

01./00. [PS4] Dead or Alive 6 (Koei Tecmo) {2019.03.01} (¥7.800) – 26.442 / NEW

02./03. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 25.617 / 2.909.033 (+14%)

03./02. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) {2019.01.11} – 24.436 / 479.443 (+5%)

04./01. [PS4] Anthem (Electronic Arts) {2019.02.22} (¥7.800) – 20.368 / 98.306 (-74%)

05./00. [PS4] Left Alive (Square Enix) {2019.02.28} (¥8.300) – 17.622 / NEW

06./08. [NSW] Pokemon: Let’s Go! (Pokemon Co.) {2018.11.16} (¥5.980) – 12.864 / 1.514.711 (+16%)

07./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.369 / 2.154.698 (+33%)

08./06. [PS4] Kingdom Hearts III (Square Enix) {2019.01.25} (¥8.800) – 10.983 / 781.051 (-23%)

09./00. [NSW] Zoids Wild: King of Blast (Takara Tomy) {2019.02.28} (¥5.980) – 10.030 / NEW

10./10. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 9.900 / 1.037.559 (+13%)

11./00. [NSW] Darius Cozmic Collection (Taito) {2019.02.28} (¥5.200) – 9.495 / NEW

12./15. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 8.986 / 2.947.577 (+51%)

13./05. [PS4] Jump Force (Bamco) {2019.02.14} (¥8.200) – 8.655 / 103.020 (-50%)

14./11. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.638 / 624.521 (+3%)

15./12. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 7.694 / 1.307.507 (-1%)

16./04. [PS4] NieR: Automata – YoRHa Edition (Square Enix) {2019.02.21} – 6.625 / 27.950 (-69%)

17./07. [PS4] Far Cry: New Dawn (Ubisoft) {2019.02.15} (¥5.400) – 6.000 / 44.668 (-52%)

18./16. [PS4] Resident Evil 2 (Capcom) {2019.01.25} (¥7.800) – 4.505 / 348.778 (-22%)

19./00. [NSW] Doraemon: Nobita no Getsumen Tansaki (FuRyu) {2019.02.28} – 3.370 / NEW

20./14. [PS4] Catherine: Full Body (Atlus) {2019.02.14} (¥7.980) – 3.000 / 61.855 (-57%)

Die Hardware-Verkaufszahlen:

NSW – 68.666 (53.270)

PS4 – 19.857 (17.588)

3DS – 7.521 (4.553)

PSV – 3.287 (3.600)

XB1 – 90 (72)

via ResetEra