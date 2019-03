Launchtrailer zu Super Dragon Ball Heroes: World Mission für Nintendo Switch und PCs veröffentlicht

By

Bildmaterial: Super Dragon Ball Heroes, Bandai Namco / Dimps

Bandai Namco hat den Launchtrailer zu Super Dragon Ball Heroes: World Mission veröffentlicht. Dieser präsentiert uns zweieinhalb Minuten lang das Gameplay des Card-Battle-Games. Die Geschichte findet in Hero Town statt, einer alternativen Realität, in der das Kartenspiel sehr populär ist.

Der Protagonist Beat will der weltgrößte Champion in Super Dragon Ball Heroes werden. Doch als die Antagonisten Chaos und Verwüstung in Hero Town stiften, muss Beat mit beliebten Dragon-Ball-Charakteren ein Team bilden und den Frieden wiederherstellen.

Der Sammelwahnsinn beginnt

Insgesamt soll es in Super Dragon Ball Heroes: World Mission 350 Kämpfer und über 1000 sammelbare Karten geben. Darunter sind auch bislang unbekannte Transformationen und ein brandneuer Charakter zu sehen, der vom Mangaka von Dragon Ball Super, Toyotarou, designt wurde.

Super Dragon Ball Heroes: World Mission erscheint am 5. April 2019 auch physisch in Europa für Nintendo Switch* und PCs.

via Gematsu