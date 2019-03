Xenogears ist zurück: in einer neuen Kooperation mit dem Mobile-Game Final Fantasy: Brave Exvius

Bildmaterial: Final Fantasy Brave Exvius, Square Enix

Das erfolgreiche Mobile-Game Final Fantasy: Brave Exvius fügt einen weiteren prominenten Vertreter dem Line-up der bisherigen vielen Kooperationen bei: Xenogears. In einer neuen Kooperation können Spieler neue Charaktere beschwören, tolle Belohnungen einheimsen und auf einen neuen Raubzug-Boss treffen. Alles basierend auf Xenogears.

Im ersten Teil der Xenogears-Kooperation erscheinen die Fanlieblinge aus dem Klassiker im Spiel, darunter Fei, Elly, Bart, Emeralda und Rico, die als neue Einheiten in der „Besonderen Beschwörung“ verfügbar sind, sowie der niedliche Chu-Chu, der in der „Raubzugbeschwörung“ erhältlich ist. Der „Elementarformation“-Raubzug-Bosskampf erlaubt es Spielern, sich Raubzugmünzen für den Tausch gegen außergewöhnliche Belohnungen zu verdienen. Ab dem 5. April können Spieler eine Prüfung in der Wüste der Verzweiflung annehmen, um zusätzliche Belohnungen zu verdienen. Spezielle Login-Boni werden ebenfalls über den gesamten Zeitraum der Aktion verfügbar sein. Zudem können sich alle Spieler während des Kooperationszeitraums über eine kostenlose, tägliche Beschwörung für Lapis freuen.

Xenogears reiht sich eine in eine Vielzahl bisheriger Kooperationen, darunter mit War of the Visions, Valkyrie Profile: Lenneth, Star Ocean, Rico Rodriguez aus Just Cause, Dragon Quest, aber auch Lara Croft, Ariana Grande und Katy Perry.

Final Fantasy: Brave Exvius ist kostenlos (mit Ingame-Käufen) im App Store, auf Google Play und im Amazon App Store* erhältlich. Das Spiel ist in sechs Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch (traditionell) und Koreanisch.