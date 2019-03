KonoSuba: Bonus der Erstauflage des Dungeon-RPGs

Bildmaterial: KonoSuba, Kadokawa / Entergram

Entergram hat den Bonus der Erstauflage von KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! The Labyrinth of Hope and Gathering of Adventurers! genannt und geht auf die Inhalte der limitierten Edition ein. Der Bonus der Erstauflage ist das Spiel KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Educating this Useless Goddess!

KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Educating this Useless Goddess!

In diesem Projekt lautet eure Aufgabe die nutzlose Göttin Aqua in eine wundervolle Göttin zu verwandeln. Das Ziel ist die Wiederbelebung der Stadt. Dafür veranstaltet die Abenteurergilde den Wettbewerb „Miss Axel Contest“. Nun müsst ihr Aqua trainieren und ihr Arbeit geben, damit sie sich auf den Wettbewerb vorbereiten kann.

In der verbleibenden Zeit lasst ihr Aqua Aufträge erfüllen. Durch die Anzahl der Jobs, die Aqua ausführt, erhöhen sich ihre Statuswerte. Diese Wert haben am Ende einen Einfluss auf den Wettbewerb sowie auf den Schluss des Spiels. Gelingt es euch, aus Aqua eine wundervolle Göttin zu erschaffen? Die Wahrheit erfahrt ihr beim „Miss Axel Contest“.

In der physischen Version liegt das Spiel der Erstauflage als Code bei. Käufer der digitalen Fassung können den Titel für eine begrenzte Zeit im PlayStation Store laden.

Der Inhalt der limitierten Version besteht aus dem Kunstbuch zu KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Labyrinth of Hope and the Gathering of Adventurers!, Kostümen für Aqua, Megumin, Yunyun, Chris, Wiz und Ran sowie Themes für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

Das Dungeon-RPG soll in Japan am 27. Juni für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen.