Yo-kai Watch 4: Der dritte Trailer und die vier Welten

Level-5 hat den dritten offiziellen Trailer zu Yo-kai Watch 4 sowie den japanischen Untertitel enthüllt. In Japan trägt der vierte Hauptteile der Serie den Untertitel Bokura ha Onaji Sora wo Miageteiru. In diesem Teil treffen sich vier Welten, über die wir euch kurz informieren.

Nathans Welt:

In dieser Welt lebt der Protagonist Nathan (in der japanischen Version Keita) gemeinsam mit den Yo-kai Whisper, Jibanyan und weiteren Yo-kai. Eines Tages erhält er aus dem Automaten Crank-a-Kai einen geheimnisvollen Schlüssel. Dann wird er zu einem Tor geführt, das ihn in eine Welt bringt, die sich 30 Jahre in der Zukunft befindet…

Natsumes Welt:

Diese Welt ist ein Schauplatz, der 30 Jahre nach Nathans Geschichte spielt. In dieser Zeit kümmern sich seine Tochter Natsume und ihre Freunde um mysteriöse Vorfälle. Dafür bilden sie gemeinsam die Gruppe „Yo-kai Detective Team“.

Shins Welt:

Die Welt aus Yo-kai Watch the Movie: Forever Friends. Hier stehen Shin Shimomachi, Nekomata, Suu-san und weitere im Vordergrund.

Yo-makai:

Eine luxuriöse, wunderschöne und auch geheimnisvolle Welt, die sich vor euren Augen entfalten wird. Was für ein Abenteuer erwartet euch? Hier steht Lord Enma im Vordergrund.

Yo-kai Watch 4 wird am 6. Juni 2019 exklusiv für Nintendo Switch in Japan erscheinen.

