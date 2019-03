Bildmaterial: Ys IX: Monstrum Nox, Falcom

Falcom hat im Rahmen des Dengeki Game Festival 2019 erstes Gameplay-Material zu Ys IX: Monstrum Nox veröffentlicht. Den Mitschnitt findet ihr unten, zusätzlich gibt es einige neue Details zum Action-Rollenspiel.

So sind die dreidimensionalen Ebenen der Karten mit mehr vertikalen Aktionen erkundbar, dabei macht die Stadt 40 bis 50 Prozent der Welt aus. In dieser bisher größten Stadt in Ys wird viel Abwechslung geboten, von entwickelten Gebieten bis hin zu Slums. Die Monstrum werden dabei auch fliegen und die Wände hoch sprinten können. Beim Gameplay will man der Reihe treu bleiben und einfache Action bieten. Auch das traditionelle Party-System kommt zum Einsatz. Im Kampf wird man so zwischen den einzelnen Charakteren hin und her wechseln können.

Ys IX: Monstrum Nox soll in Japan im Herbst für PlayStation 4 erscheinen.

Gameplay von 1:49:06 bis 1:54:50

via Gematsu