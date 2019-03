Deutsche Verkaufscharts: Anthem verteidigt den Thron

Bildmaterial: Anthem, Electronic Arts / BioWare

Wie in der Vorwoche bleibt Electronic-Arts-Kracher Anthem auch in der aktuellen deutschen Verkaufswoche das Maß aller Dinge. Dem Action-Shooter gelingt die Verteidigung der Spitzenposition in den deutschen PS4- und Xbox-One-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Die PS4-Charts sind mit dem Zweitplatzierten Far Cry New Dawn und dem Drittplatzierten Metro Exodus komplett in der Hand von Shootern. Aber es gibt auch Neueinsteiger. Die NieR: Automata – Game of the YoRHa Edition landet immerhin auf Rang 6 der PS4-Charts und LEGO Movie 2 Videogame steigt auf Rang 8 ein. Dirt Rally 2.0 rast nur bis Rang 9 vor, Trial Rising gelingt der Einstieg auf Rang 10.

Im Xbox-One-Ranking springen für das LEGO-Abenteuer sowie die Rennspiele mit den Platzierungen sechs, fünf und vier sogar etwas bessere Ränge heraus. In den PC-Charts kann Metro Exodus die Spitzenposition vor dem wieder aufstrebenden Landwirtschafts-Simulator 19 verteidigen.

Auch Nintendo Switch gelingt es New Super Mario Bros. U Deluxe erneut, die meisten Käufer hinter sich zu sammeln. Diesmal rückt Mario Kart 8 Deluxe wieder auf Platz 2 vor. In den 3DS-Charts tauschen Animal Crossing New Leaf – Welcome amiibo Selects (jetzt Platz 1) und Super Mario 3D Land Selects jetzt Platz 2) die Positionen.

via GfK