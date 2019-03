Little Legend erreicht seine Stretch-Goals bei Kickstarter und erscheint auch für Konsolen

By

Das vom französischen Studio Nevermind entwickelte Little Legend hat sein Finanzierungsziel von 30.600 Euro bei Kickstarter mehr als erreicht. Damit ist es den Entwicklern nun möglich, das Spiel auch für die gängigen Konsolen zu entwickeln. Dank dem Erreichen mehrerer Stretch-Goals erscheint Little Legend nicht nur für PCs, sondern 2020 auch für Nintendo Switch und 2012 für PlayStation 4 und Xbox One.

In Little Legend spielt ihr das junge Mädchen Pimpim, welche übernatürliche Kräfte besitzt und sich auf den beschwerlichen Weg macht, das Gehemnis des Wiederaufbaus des Universums zu untersuchen.

Little Legend wird ein klassischer 2D-Side-Scroller mit Open-World-Elementen und einem „choice-progression-system“. Das heißt, euer Handeln wird Auswirkungen auf den Verlauf der Story und die Charaktere, mit denen ihr interagiert, haben. Es soll auch möglich sein, eigene Zauber, Gegenstände und Helfer herzustellen. Außerdem begleitet euch ein fliegendes Wiesel auf eurem Weg durch die Story, welches man auch selbst kontrollieren können soll.

