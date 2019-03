Erstes Video zu Kotodama: The 7 Mysteries of Fujisawa

By

Bildmaterial: Kotodama: The 7 Mysteries of Fujisawa, PQube / Art Co.

Der Publisher PQube hat das erste Video zu Kotodama: The 7 Mysteries of Fujisawa veröffentlicht, das euch einige Szenen aus dem Gameplay präsentiert.

Entdecke die Geheimnisse der Fujisawa-Schule

Als neuer Schüler an der Fujisawa-Schule fühlt sich alles angenehm vertraut an. Die Mitschüler sind freundlich, die Lehrer aufmerksam, perfekt um ein erfolgreiches Schuljahr hinter sich zu bringen. Aber du bist nicht hier für ein ruhiges, entspanntes Leben. Dein Pakt mit Mon-chan, einem sarkastischen Fuchsdämon, erlaubt es dir, die Kraft von Kotodama zu benutzen. Damit kannst du die Wahrheit aus jenen rauskitzeln, die versuchen, dich anzulügen. Mit dieser Kraft versuchst du, die Wahrheit hinter der geheimnisvollen Schule ans Licht zu bringen, doch die teuflischen Geschehnisse hinter der friedlichen Fassade der Schule sind vielleicht mehr, als du erwartet hast…

In Europa erscheint der Titel am 31. Mai für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs (Steam).

via Gematsu