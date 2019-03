Doraemon Story of Seasons: Bewertung in Taiwan für Nintendo Switch aufgetaucht

By

Die Einrichtung Taiwan Digital Game Rating Committee hat eine Altersbewertung für Doraemon Story of Seasons veröffentlicht. Der Titel wurde für das System Nintendo Switch getestet. In Japan ist das Spiel unter dem Namen Doraemon: Nobita no Bokujou Monogatari bekannt. Da man sich bereits für einen englischen Untertitel entschieden hat, vermuten die Medien eine englische Lokalisierung. Allerdings fehlt dazu noch eine offizielle Bestätigung von Bandai Namco.

Das Spiel soll die bekannten Charaktere der Doraemon-Reihe bieten, darunter Nobita. Der Spieler arbeitet mit den Charakteren zusammen, um die eigene Farm aufzubauen und dem Örtchen zu alter Größe zu verhelfen, ganz so, wie es in Bokujou Monogatari immer der Fall ist. Ihr pflügt die Felder, werft die Saat aus, erntet, pflegt Rinder und Schafe und pilgert für Gespräche durch die Gemeinde. Doraemons Gadgets sollen dabei auch zum Einsatz kommen!

In Japan soll Doraemon Story of Seasons in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen.

via Gematsu