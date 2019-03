Tokyo Chronos: Videos präsentieren die Hauptfiguren Kyosuke, Karen, Sota und Yu

Bildmaterial: Tokyo Chronos, Sekai Project / MyDearest

In wenigen Tagen wird Tokyo Chronos für Oculus und SteamVR erscheinen. Wenn ihr euch für die PlayStation-VR-Version interessiert, müsst ihr euch noch bis Juli gedulden. Um euch auf die PC-Fassung vorzubereiten, die ab dem 20. März erhältlich sein wird, haben wir verschiedene Videos gesammelt, die euch die Hauptfiguren präsentieren.

Kyosuke Sakurai (gesprochen von Yuto Uemura)

Der Protagonist der Geschichte ist ein 16-jähriger Oberschüler aus Shibuya. Als er zu sich kommt, findet er sich in der „Chronos World“ wieder, ein menschenleeres Shibuya, in dem die Zeit still steht. Er ist ein friedlicher und fürsorglicher junger Mann, der immer versucht das Gute in einem Menschen zu sehen. Deswegen schenkt er leicht anderen sein Vertrauen. In der Grundschule war er der Anführer der acht Kindheitsfreunde, aber…

Karen Nikaido (gesprochen von Yui Ishikawa)

Ein stilles, mysteriöses Mädchen, das einen starken Willen besitzt und nicht ohne ihre rote Schleife im Haar aus dem Haus geht. Sie zog im Grundschulalter nach Shibuya, wo sie alleine für sich war, bis Kyosuke sie in seine Freundesgruppe geholt hat. In der „Chronos World“ geht sie schroff mit Kyosuke um, aber…

Sota Machikoji (gesprochen von Keisuke Ueda)

Ein optimistischer, aber gleichauf leichtsinniger junger Mann, der gerne im Mittelpunkt steht und für reichlich Stimmung sorgt. Zwar gerät er leicht in Auseinandersetzungen hinein, ist aber im Grunde genommen ein liebenswerter Trottel, der Gerechtigkeit groß schreibt. Seine Freunde sind ihm sehr wichtig und sollten diese in der Klemme stecken, ist er der Erste, der zur Stelle ist, ungeachtet davon, wie die Situation aussieht.

Yu Momono (gesprochen von Ibuki Kido)

Ein einfach gestricktes Mädchen, das unschuldig wirkt. Sie und Kyosuke sind Nachbarn, die wie Geschwister zusammen aufgewachsen sind. Selbst als Oberschülerin ist sie immer noch Kyosukes Anhängsel. Sie ist Mitglied im Fotografieverein der Schule und nimmt ihre pinke Kamera überall hin mit.

via Gematsu