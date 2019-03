Devil May Cry 5 mehr als zwei Millionen Mal verkauft

Bildmaterial: Devil May Cry 5, Capcom

Vor zwei Wochen hat Capcom seinen Actiontitel Devil May Cry 5 für PCs, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Nun gibt es die ersten vielversprechenden Verkaufszahlen zum Titel. Insgesamt wurden seit dem 8. März weltweit mehr als zwei Millionen Exemplare ausgeliefert, inbegriffen sind hier digitale Verkäufe (an Endkunden) sowie Auslieferungen an Händler.

Nimmt man alle Teile der Devil-May-Cry-Reihe zusammen, so wurden seit dem Jahr 2001 insgesamt über 19 Millionen Einheiten verkauft. Der Erfolg liegt laut Capcom u. a. an den einzigartigen Charakteren und natürlich am rasanten Kampfsystem. Der neueste Titel soll bei den Fans aufgrund des Cameo-Systems besonders beliebt sein, so die Einschätzung von Capcom, durch welches Spieler anderen Spielern in Echtzeit beitreten und diese begleiten können. Zudem mussten Fans nun 10 Jahre warten, bis die Geschichte um Dante fortgesetzt wurde.

via Gematsu