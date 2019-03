Die Zombies streunen bald: Goldmeldung zu Days Gone

Bildmaterial: Days Gone, Sony Interactive Bend Studio / Sony Interactive



Endlich ist es soweit: Laut Entwickler Sony Interactive Bend Studio ist der lang erwartete PS4-exklusive Zombie-Blockbuster Days Gone endlich fertig.

Die Geschichte von Days Gone beginnt zwei Jahre nach einer globalen Pandemie, die weltweit beinahe alles Leben ausgelöscht und Millionen von Menschen in sogenannte „Freakers“ verwandelt hat. Die Freakers sind wilde Kreaturen, die mehr Tier als Mensch sind, sich jedoch schnell weiterentwickeln und alles andere als träge sind.

Ihr schlüpft die Rolle des taffen Bikers und ehemaligen Kopfgeldjägers Deacon St. John welcher als einer der letzten Überlebenden der Menscheit um das blanke Überleben kämpft.

Bei Days Gone handelt es sich um ein Open-World-Spiel im klassischen Sinne. Ihr habt also jederzeit eine Alternative zum direkten bewaffneten Kampf gegen eure Gegner. Feindliche Lager können beispielsweise infiltriert und leise ausgeschaltet werden oder aber ihr nehmt euch stattdessen die Wildnis Nordamerikas zur Hilfe und lockt beispielsweise wilde Tier in das feindliche Lager und lasst euch von diesen die Arbeit abnehmen. Die Wahl liegt also ganz bei euch.

Days Gone soll weltweit am 26. April 2019 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu