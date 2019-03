By

Bildmaterial: Last Idea, Square Enix

Seit einigen Tagen wissen wir, dass es sich bei Last Idea von Square Enix um ein Treasure-Hunter-RPG für Smartphones handelt. Bereits im Frühjahr soll der Titel in Japan erscheinen. Wer dennoch nicht das Interesse an dem Spiel verloren hat, kann einen Blick auf das zweite Teaser-Video werfen.

Das Charakter-Design für Last Idea stammt von Gaou, die Musik steuert Shota Kageyama bei.

via Gematsu