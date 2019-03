Attack on Titan 2: Final Battle für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs angekündigt

Bildmaterial: Attack on Titan 2: Final Battle, Koei Tecmo / Omega Force

Der japanische Publisher Koei Tecmo kündigte nun Attack on Titan 2: Final Battle für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs an. Bei Attack on Titan 2: Final Battle handelt es sich jedoch nicht um einen komplett neuen Teil der Reihe, sondern vielmehr um Attack on Titan 2 und ein zusätzliches Add-On, welches euch neue Charaktere und Missionen aus der dritten Staffel des Anime bieten wird.

Unter anderem erhöht das Add-On die Anzahl der spielbaren Charaktere auf 40 und bietet außerdem auch neue Waffen wie zum Beispiel den „Thunder Spear“ und natürlich eine Fortführung der Story. Spieler, die das Hauptspiel Attack on Titan 2 bereits besitzen, können die Add-On-Inhalte auch separat als DLC in den Online-Stores der Konsolenhersteller bzw. bei Steam erwerben. Eine Info zum Preis des DLCs gibt es jedoch noch nicht.

Neuer Modus: Wall-Reclamation

Attack on Titan 2: Final Battle wird außerdem den neuen „Wall-Reclamation-Mode“ einführen, welcher es den Spielern ermöglicht, eigene Squads zu erstellen, um anschließend die von den Titans eingenommenen Gebiete zurückzugewinnen. Zudem wird es nun auch spannende Luftkämpfe gegen gefährliche Gegner geben.

In Attack on Titan 2, welches auf der weltweit sehr erfolgreichen gleichnamigen Manga-Reihe des japanischen Künstlers Hajime Isayama basiert, schlüpft ihr in die Rolle eines namenlosen und via Charakter-Editor eigens erstellten Charakters und schließt euch der 104. Trainingseinheit, welcher auch die Charaktere der Serie angehören an.

In den folgenden 27 Missionen (ohne Add-On-Missionen) macht ihr euch nun auf, die Mauern der letzten Bastion der Menschheit vor den gefährlichen und tödlichen Titanen zu verteidigen und hinter das Geheimnis dieser Giganten zu kommen.

Attack on Titan 2: Final Battle soll am 4. Juli 2019 in Japan und am 5. Juli 2019 in Europa und Nordamerika für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Aufgrund der Lizenzlage wird Attack on Titan 2: Final Battle hierzulande (wieder) A.O.T. 2: Final Battle heißen.

Der Ankündigungstrailer Attack on Titan 2: Final Battle

via Gematsu