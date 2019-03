Bildmaterial: Persona 5 R, Atlus

Nach dem geheimnisvollen Teaser, den Atlus Ende Dezember zu Persona R veröffentlichte, sollen wir morgen neue Informationen über das Projekt erhalten. Während der Ausstrahlung von „Persona 5 the Animation: Stars and Ours“, will der Entwickler die Neuigkeiten teilen. Das Special zum Persona-5-Anime startet um 20 Uhr JST, was 12 Uhr deutscher Zeit entspricht.

via Gematsu