The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel erscheint am 26. März in Nordamerika für PlayStation 4

XSEED Games hat mit dem 26. März den Veröffentlichungstermin von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel für PlayStation 4 für Nordamerika genannt. Aus diesem Anlass hat der Publisher neue Bilder und einen Trailer veröffentlicht, dies findet ihr unten. Den europäischen Termin kennen wir noch nicht, aber Marvelous will diese Version auch bei uns noch in diesem Frühjahr veröffentlichen, dies auch physisch.

Im Frühling 1204 begeben sich neue Schüler in die Ausbildungsstätte „Thors Military Academy“. Seit der Gründung der Akademie werden die Klassen nach dem Rangstatus der Schüler unterteilt. Somit werden die Adeligen von den gewöhnlichen Leuten getrennt. Nach der Ansprache des Direktors müssen die Schüler in der Aula bleiben, die eine rötliche Schuluniform erhalten haben. Die Ausbildnerin Sara holt diese Schützlinge ab und führt sie in den Bereich der „Class VII“.

Zum ersten Mal führt die Schulleitung eine gemischte Klasse in der Akademie ein, doch was ist der Zweck hinter dieser Aktion? Eine weitere Ungewöhnlichkeit ist die Ausstattung der Schüler mit einem System, welches als „ARCUS“ bezeichnet wird.

Ihr schlüpft in die Rolle von Rean Schwarzer und erlebt aus seiner Sicht das alltägliche Leben in dieser besonderen Klasse. Zu euren Aufgaben gehören Feldstudien, die Erforschung eines alten Schulgebäudes sowie die Lösung der Konflikte, die innerhalb und außerhalb der Klasse entstehen. Was alles in den ersten Minuten normal wirkt, zeigt während eines Besuches im alten Schulgebäude ein ganz anderes Gesicht.

An diesem Ort leben dunkle Geheimnisse, die es neben den politischen Anspannungen, die sich über das Reich Erebonia erstrecken, zu lüften gilt. Täglich wird die Kluft zwischen den Adeligen und den bürgerlichen Einwohnern größer. Können die jungen Schüler der Class VII eine Verbindung schaffen?

via Gematsu