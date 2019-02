Kingdom Hearts: VR Experience erscheint am 28. Februar

By

Bildmaterial: Kingdom Hearts: VR Experience, Square Enix / Disney

Wie der europäische PlayStation Blog berichtet, wird Kingdom Hearts: VR Experience endlich am 28. Februar in Europa erscheinen. Ursprünglich hätte das VR-Erlebnis bereits zu Weihnachten erscheinen sollen, wurde seither aber gleich mehrfach verschoben. Nun soll es also endlich doch noch klappen!

Das Spiel, das eigentlich ein Musikvideo ist, beleuchtet dabei die Anfänge bis hin zum aktuellen Teil der Geschichte hinter der Kingdom-Hearts-Reihe näher. Besitzer einer PlayStation-VR-Brille kommen kostenlos in den Genuss des etwa 10-minütigen Erlebnisses, welches bekannte Charaktere, Orte und Musik bietet. Ihr seht dabei mit Soras Augen.

via Siliconera