Talisman: Brettspiel als Kingdom-Hearts-Variante

Bildmaterial: Talisman: Kingdom Hearts Edition, usaopoly, Square Enix; Kingdom Hearts III, Square Enix / Disney

Bevor die ganze Geschichte mit den Videospielen anfing, bevorzugten Kinder mehr haptische Spiele um sich zu vergnügen. Darüber hinaus strahlen Brettspiele auch heute noch eine große Faszination aus. Es ist daher nicht unüblich, dass Hersteller von Videospielen ihre Titel auch als Brettspiel umsetzen. Das geschieht nun auch mit Kingdom Hearts. usaopoly hat nun das Brettspiel Talisman in der Kingdom Hearts Edition angekündigt. Das Spiel soll noch innerhalb dieses Jahres sowohl in Nordamerika als auch in Europa erscheinen.

Zwischen zwei bis sechs Spieler werden das Abenteuer in Talisman: Kingdom Hearts Edition bestreiten können. Dabei beginnt jeder Spieler als einer der verfügbaren Charaktere des Spiels. So stehen z. B. Sora, Donald, Goofy, Riku, Micky oder Kairi zur Verfügung. Die Spieler werden sich zwischen drei Regionen bewegen können. Diese beinhalten Orte wie Traverse Town und Nimmerland. Die Orte sind durch Pfade getrennt, welche ihr mit dem Gummijet bereist. Dabei sammelt ihr Munny (Währung), aber auch Stärke und Magie. Wenn die Spieler stark genug sind, können diese Herzlose besiegen und letztlich das Tor zu Kingdom Hearts versiegeln.

Einen genauen Termin zu Talisman: Kingdom Hearts Edition gibt es noch nicht, aber das Brettspiel soll noch innerhalb dieses Jahres veröffentlicht werden. Die Standardfassung von Talisman ist bereits jetzt erhältlich.

via Siliconera