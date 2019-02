Kingdom Hearts III: Neue kostenlose und kostenpflichtige Spielinhalte bereits in Entwicklung

By

Kingdom Hearts III ist nun seit einiger Zeit für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Viele von euch sind mit dem Titel bereits durch und haben aufgrund der Ereignisse, die in Kingdom Hearts III passieren, mehr oder weniger neue Fragen. In einem neu veröffentlichten Interview der Dengeki Online bestätigte Tetsuya Nomura, dass zusätzliche Inhalte kommen werden und erörterte, worum es sich dabei handeln wird.

Wir haben für euch die die nötigen Informationen des Interviews aus dem Englischen übersetzt. Viel Spaß beim Lesen von Nomuras Aussagen!

Soweit ich das aus den spezifischen Informationen (inklusive Downloadversion) rauslesen kann, waren die Verkäufe gut und übertrafen meine eigenen Erwartungen bei weitem. Wir arbeiten derzeit an neuem Download-Content und ich habe auch das Gefühl, dass wir noch nicht wirklich am Ende sind. Seit dem Release schlafe ich weniger.

In den vorherigen Spielen war es immer so, dass der Critical-Modus erst mit der Final-Mix-Version nachgereicht wurde. Dieses Mal wird der Modus durch ein Update zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert. Dabei machen wir die Gegner nicht einfach stärker, indem wir an den Zahlen schrauben. Wir verändern Einstellungen und beseitigen Fehler. Statt das Ganze einfach nur schwieriger zu machen, verändern wir es so, dass den Spieler eine lustige und einzigartige Erfahrung im Critical-Modus erwartet.

Es gibt so viele verschiedene Vermutungen und Spekulationen bezüglich des geheimen Endes, es ist aber nicht so einfach, wie es dargestellt wird und zum jetzigen Zeitpunkt können die Zusammenhänge nicht verstanden werden.

Während wir in der Vergangenheit zusätzlicher Inhalt als Final-Mix-Version veröffentlichten, möchte ich dieses Mal jeglichen Inhalt als Download veröffentlichen. Wir werden auf jeden Fall kostenlose Inhalte bereitstellen und per Update in das Spiel integrieren. Wir planen aber auch kostenpflichtige Inhalte. Diesbezüglich wird die Veröffentlichung noch etwas dauern. Ich möchte aber die Inhalte innerhalb dieses Jahres veröffentlichen, damit das Team am nächsten Projekt arbeiten kann.

Über die Zukunft der Serie haben wir bereits verschiedene Diskussionen geführt. Diesbezüglich ist aber noch alles offen. Für den Rest des Jahres habe ich auf jeden Fall einen vollen Terminkalender.

Weitere Auszüge mit Spoilern!

Die folgenden Auszüge enthalten Spoiler zum Spiel und sollten nur gelesen werden, wenn ihr mit dem Spiel durch seid.

Werden wir je die Gelegenheit bekommen über die Mitglieder der Organisation zu sprechen, deren wahre Namen noch unbekannt sind, und über Isas Narbe?

Wenn es einen Nachfolger gibt, vielleicht, aber zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich noch nicht, was ich mit diesem Punkt anstellen werde.

Es wurde recht gut erklärt, wie Roxas und Ventus zurückgeholt wurden, aber könnten Sie uns erklären, welche Umstände dazu führten, dass Xion wiederbelebt wurde und in die Organisation XIII eintrat?

Ich denke, es ist etwas, was die Community bereits vermutet, aber wir haben vor diesen Umstand per zusätzlichem Inhalt nachzureichen und zu erklären.

Wir glauben, dass Spieler, die bereits mit Kingdom Hearts III fertig sind, ein besonderes Interesse an den Figuren Lea und Isa haben, aber auch an dem namenlosen Stern in der finalen Welt. Können Sie eine Art von Hinweis geben, um wen es sich dabei handelt? Sind diese in den vorherigen Spielen aufgetaucht?

Ich denke, Sie können sich ausmalen um wen es sich bei dem Mädchen handelt, wenn Sie sowohl das geheime Ende als auch die geheimen Dokumente in Betracht ziehen. Bezüglich des namenlosen Sterns… nun, das werden wir in der Zukunft herausfinden.

Was für ein Ort ist Scala Ad Caelum? Wir erinnern uns, die Stadt erschien bereits im finalen Trailer. Sie scheint Daybreak Town aus Kingdom Hearts Union Chi sehr zu ähneln. Hängen beide irgendwie zusammen?

In der Tat besteht zwischen den beiden eine Verbindung, welche man versteht, wenn man ganz genau hinschaut.

Wer waren die Leute, welche in Scala Ad Caelum auftauchten und in schwarze Kleider gehüllt waren?

Das waren Replikas.

