One Piece World Seeker: Viele neue Eindrücke in einem 26-minütigen Gameplay-Video vorgestellt

Bildmaterial: One Piece World Seeker, Bandai Namco / Ganbarion

In nur wenigen Wochen erscheint das Open-World-Abenteuer One Piece World Seeker und Spieler können mit Strohhut Ruffy und seiner Crew auf Reisen gehen. Um auf den kommenden Release einzustimmen, ist nun ein Gameplay-Video aufgetaucht, in welchem ihr 26 Minuten lang die offene Welt im Spiel bestaunen könnt.

Neben der offenen Spielwelt, in der es einiges zu entdecken gibt, könnt ihr euch auch von den Kämpfen gegen kleinere Gegner, aber auch gegen starke Bossgegner überzeugen. Dabei setzt Strohhut-Pirat Ruffy seine altbekannten Gum-Gum-Kräfte ein.

One Piece World Seeker* erscheint am 14. März 2019 in Japan für PlayStation 4. In Nordamerika und Europa erscheint der Titel zwar erst am 15. März 2019, dafür aber als PlayStation-4-, Xbox-One- und PC-Version.

via Gematsu